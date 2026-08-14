CULISELE DECIZIILOR DE LA VÎRFUL GOOGLE
Google și-a reorganizat masiv conducerea diviziei de inteligență artificială, în timp ce încearcă să recupereze decalajul față de Anthropic și OpenAI. Cofondatorul companiei, Sergey Brin, le-ar fi cerut angajaților-cheie să acc
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14.08.26 - 16:11
SPECTACOLUL ASTRONOMIC CONTINUĂ CU ALTE DOUĂ ECLIPSE
După eclipsa totală de soare de miercuri, o alta va avea loc anul viitor, tot în august, şi pe care oamenii de ştiinţă o consideră eclipsa secolului datorită duratei sale neobişnuite, ce va fi de peste şase minute în Egipt, dup
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14.08.26 - 16:10
METODA SIMPLĂ ȘI ECONOMICĂ PRIN CARE ÎȚI RĂCOREȘTI CASA FĂRĂ VENTILATOR SAU AER CONDIȚIONAT
Cînd canicula lovește din plin, aparatul de aer condiționat devine soluția la care fugim instinctiv. Dar factura la curent, grija pentru mediu sau pur și simplu lipsa unui asemenea aparat îi determină pe tot mai mulți oameni să cau
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12.08.26 - 23:16
AM PUTEA FI PRINTRE ULTIMELE GENERAȚII CARE MAI VĂD LICURICI ÎN SĂLBĂTICIE
Serile de vară în care licuricii transformau întunericul pădurilor, al cîmpurilor și al grădinilor într-un adevărat spectacol de lumini ar putea deveni, în timp, doar o amintire. Specialiștii avertizează că acest
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11.08.26 - 22:28
PIZZA
Pizza nu s-a născut în palate și nici nu a fost creată pentru mesele bogaților. A apărut în mîinile oamenilor simpli, care aveau nevoie de o mîncare ieftină, sățioasă și ușor de pregătit. În secolul al XIX-le
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10.08.26 - 22:09
OMUL CARE A SALVAT CIRCA 14.000 DE PERSOANE
La doar 18 ani, a salvat aproximativ 14.000 de oameni fără să tragă vreun foc de armă. Cea mai puternică „armă” a lui era o fiolă cu acid și o cunoaștere remarcabilă a chimiei. În 1943, Parisul se afla sub ocupație nazis
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07.08.26 - 22:45
VACANȚE CU RECOMPENSE
Destinațiile europene unde turiștii sînt răsplătiți dacă respectă regulile În timp ce tot mai multe destinații europene recurg la taxe, amenzi și restricții pentru a combate efectele supraturismului, unele orașe aleg o soluție
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07.08.26 - 22:45
ETNA A ERUPT DIN NOU
O nouă activitate eruptivă a vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, cu o altitudine de aproximativ 3.350 de metri şi situat pe insula italiană Sicilia, a condus vineri la introducerea unor restricţii pe aeroportul din Cata
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07.08.26 - 22:43
SIGMUND FREUD, OMUL CARE INTERPRETA NATURA UMANĂ
Cînd a făcut această fotografie, savantul Sigmund Freud nu putea să știe că Primul Război Mondial avea să-i schimbe pentru totdeauna familia și, în același timp, felul în care înțelegea natura umană. Fotografia a fo
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06.08.26 - 20:43
MIRACOL AL SUPRAVIEȚUIRII
S-a scufundat în ocean pentru a recupera cadavre. Cînd a încercat să apuce mîna nemișcată a unui marinar, aceasta i-a strîns brusc degetele. Scafandrul a încremenit pentru o clipă. În fața lui, la aproxi
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06.08.26 - 06:46
MISTERELE CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Acest porumbel a căzut într-un coș de fum și a murit. Abia 40 de ani mai tîrziu, cineva avea să descopere că purta la picior un mesaj secret din Al Doilea Război Mondial, pe care nu reușise niciodată să-l livreze. În 1982,
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03.08.26 - 16:39
ARIANA GRANDE IA O PAUZĂ ÎN CARIERĂ
S-a săturat de criticile la adresa aspectului său fizic Ariana Grande a anunțat o pauză îndelungată după turneul său „Eternal Sunshine”, care se va încheia luna viitoare. Profund afectată de comentariile neînceta
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03.08.26 - 16:38
EXEMPLU DE ONOARE ȘI RESPECT FAȚĂ DE CUVÎNTUL DAT
În 1916, un prizonier de război britanic s-a întors de bunăvoie într-un lagăr german, după ce primise permisiunea de a-și vizita mama aflată pe moarte. Deși pare de neimaginat, el și-a respectat cuvîntul de onoare dat
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31.07.26 - 19:51
DE LA 1 AUGUST, O INSULĂ SPANIOLĂ, TERITORIU CU IMPORTANȚĂ ISTORICĂ, REVINE SUB SUVERANITATE FRANCEZĂ, DAR NU DEFINITIV
De la 1 august, Insula Fazanilor revine oficial sub suveranitatea franceză, conform unui statut extrem de rar - şi unic în Europa - de condominiu între Franţa şi Spania, relatează Le Figaro. Acest ritual se repetă în fiecare a
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31.07.26 - 19:50
CHARLIE CHAPLIN
Cînd a cîștigat în sfîrșit suficienți bani, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și scoată mama dintr-un spital de psihiatrie din Londra și să o aducă într-o vilă din California. După o viață marcată d
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30.07.26 - 16:54
„EI MI-AU SALVAT VIAȚA. CUM AȘ FI PUTUT SĂ NU ÎNCERC SĂ LE ÎNTORC BINELE FĂCUT?”
În 1943, un pilot american a fost doborît deasupra insulei Noua Guinee, într-o zonă controlată de armata japoneză. Rămas singur într-una dintre cele mai dificile jungle din lume, avea să lupte pentru supraviețuire timp d
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29.07.26 - 17:28
POVESTEA TINEREI CARE AVEA SĂ INSPIRE UNUL DINTRE CELE MAI ÎNDRĂGITE ROMANE
A supraviețuit complet singură timp de 18 ani pe o insulă pustie. Povestea ei adevărată avea să inspire unul dintre cele mai îndrăgite romane pentru tineri din lume. Dacă ați citit vreodată Insula delfinilor albaștri, probabil vă am
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28.07.26 - 16:20
QANAT
Acum 3.000 de ani, oamenii din Persia antică (actualul Iran) au construit un sistem atît de ingenios, încît unele dintre lucrările realizate atunci funcționează și astăzi. Se numea qanat și transporta apa pe distanțe de zeci
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27.07.26 - 16:29
MUNTELE OLIMP A FOST INCLUS PE LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO
UNESCO a înscris Muntele Olimp din Grecia pe Lista Patrimoniului Mondial, recunoscînd cel mai înalt munte al ţării pentru valoarea sa naturală şi culturală excepţională, scrie publicația elenă Kathimerini. Decizia a fost ad
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27.07.26 - 16:28
DISPARIȚIE MISTERIOASĂ
Pe 26 ianuarie 1966, trei frați s-au urcat într-un autobuz spre o plajă aglomerată, unde sute de familii se bucurau de o zi obișnuită de vară. Aproape 60 de ani mai tîrziu, nimeni nu a reușit să explice cum cei trei copii au disp
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23.07.26 - 21:58
Memento
Exista un document neoficial al UE privind rescrierea frontierelor Balcanilor Occidentali
17.04.21 - 01:49
Doua fete, in virsta de 13 si 15 ani sunt acuzate de uciderea unui imigrant pakistanez care livra alimente in Washington
30.03.21 - 01:23
Tinerii din lumea araba sunt cei mai afectati de saracie si violente
05.03.21 - 03:37
UE vrea pasaport digital de vaccinare. Cum vor proceda autoritatile din Republica Moldova?
02.03.21 - 02:28
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ANUNTURI 07.08.20
06.08.20 - 21:59
Atac dur al Guvernului impotriva presei. Ce spun UE si SUA?
03.04.18 - 10:02
Motivele pentru care Pastele catolic se sarbatoreste in alta zi fata de Pastele ortodox
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Una… Pupup… Pipip… Pepe… Peru A(i)urelia!
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Spune-mi ce limba vorbesti ca sa iti spun ce gindesti
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