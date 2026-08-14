SCHIMBARE RADICALĂ DE POZIȚIE: POLONIA VA TRIMITE UCRAINEI AVIOANE DE LUPTĂ
UN FOST ADJUNCT AL MINISTRULUI JUSTIȚIEI DIN POLONIA, CĂUTAT PENTRU CORUPȚIE, AR FI FUGIT ÎN TRANSNISTRIA
PORTUL CONSTANȚA, ESENȚIAL ÎN EXPORTUL CEREALELOR UCRAINENE
O DRONĂ AR FI EXPLODAT ÎN SUD-ESTUL R. MOLDOVA, PROVOCÎND UN INCENDIU DE VEGETAŢIE
SENATUL SUA A APROBAT SANCȚIUNILE ÎMPOTRIVA RUSIEI
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UNA DINTRE CELE MAI MARI RAFINĂRII DIN RUSIA ESTE ÎN FLĂCĂRI
KIEVUL MIZEAZĂ PE ATACURILE ASUPRA INFRASTRUCTURII ENERGETICE RUSE
Google și-a reorganizat masiv conducerea diviziei de inteligență artificială, în timp ce încearcă să recupereze decalajul față de Anthropic și OpenAI. Cofondatorul companiei, Sergey Brin, le-ar fi cerut angajaților-cheie să acc
• Social14.08.26 - 16:11
După eclipsa totală de soare de miercuri, o alta va avea loc anul viitor, tot în august, şi pe care oamenii de ştiinţă o consideră eclipsa secolului datorită duratei sale neobişnuite, ce va fi de peste şase minute în Egipt, dup
• Social14.08.26 - 16:10
Cînd canicula lovește din plin, aparatul de aer condiționat devine soluția la care fugim instinctiv. Dar factura la curent, grija pentru mediu sau pur și simplu lipsa unui asemenea aparat îi determină pe tot mai mulți oameni să cau
• Social12.08.26 - 23:16
Serile de vară în care licuricii transformau întunericul pădurilor, al cîmpurilor și al grădinilor într-un adevărat spectacol de lumini ar putea deveni, în timp, doar o amintire. Specialiștii avertizează că acest
• Social11.08.26 - 22:28
Pizza nu s-a născut în palate și nici nu a fost creată pentru mesele bogaților. A apărut în mîinile oamenilor simpli, care aveau nevoie de o mîncare ieftină, sățioasă și ușor de pregătit. În secolul al XIX-le
• Social10.08.26 - 22:09
La doar 18 ani, a salvat aproximativ 14.000 de oameni fără să tragă vreun foc de armă. Cea mai puternică „armă” a lui era o fiolă cu acid și o cunoaștere remarcabilă a chimiei. În 1943, Parisul se afla sub ocupație nazis
• Social07.08.26 - 22:45
Destinațiile europene unde turiștii sînt răsplătiți dacă respectă regulile În timp ce tot mai multe destinații europene recurg la taxe, amenzi și restricții pentru a combate efectele supraturismului, unele orașe aleg o soluție
• Social07.08.26 - 22:45
O nouă activitate eruptivă a vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, cu o altitudine de aproximativ 3.350 de metri şi situat pe insula italiană Sicilia, a condus vineri la introducerea unor restricţii pe aeroportul din Cata
• Social07.08.26 - 22:43
Cînd a făcut această fotografie, savantul Sigmund Freud nu putea să știe că Primul Război Mondial avea să-i schimbe pentru totdeauna familia și, în același timp, felul în care înțelegea natura umană. Fotografia a fo
• Social06.08.26 - 20:43
S-a scufundat în ocean pentru a recupera cadavre. Cînd a încercat să apuce mîna nemișcată a unui marinar, aceasta i-a strîns brusc degetele. Scafandrul a încremenit pentru o clipă. În fața lui, la aproxi
• Social06.08.26 - 06:46
Acest porumbel a căzut într-un coș de fum și a murit. Abia 40 de ani mai tîrziu, cineva avea să descopere că purta la picior un mesaj secret din Al Doilea Război Mondial, pe care nu reușise niciodată să-l livreze. În 1982,
• Social03.08.26 - 16:39
S-a săturat de criticile la adresa aspectului său fizic Ariana Grande a anunțat o pauză îndelungată după turneul său „Eternal Sunshine”, care se va încheia luna viitoare. Profund afectată de comentariile neînceta
• Social03.08.26 - 16:38
În 1916, un prizonier de război britanic s-a întors de bunăvoie într-un lagăr german, după ce primise permisiunea de a-și vizita mama aflată pe moarte. Deși pare de neimaginat, el și-a respectat cuvîntul de onoare dat
• Social31.07.26 - 19:51
DE LA 1 AUGUST, O INSULĂ SPANIOLĂ, TERITORIU CU IMPORTANȚĂ ISTORICĂ, REVINE SUB SUVERANITATE FRANCEZĂ, DAR NU DEFINITIV
De la 1 august, Insula Fazanilor revine oficial sub suveranitatea franceză, conform unui statut extrem de rar - şi unic în Europa - de condominiu între Franţa şi Spania, relatează Le Figaro. Acest ritual se repetă în fiecare a
• Social31.07.26 - 19:50
Cînd a cîștigat în sfîrșit suficienți bani, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și scoată mama dintr-un spital de psihiatrie din Londra și să o aducă într-o vilă din California. După o viață marcată d
• Social30.07.26 - 16:54
În 1943, un pilot american a fost doborît deasupra insulei Noua Guinee, într-o zonă controlată de armata japoneză. Rămas singur într-una dintre cele mai dificile jungle din lume, avea să lupte pentru supraviețuire timp d
• Social29.07.26 - 17:28
A supraviețuit complet singură timp de 18 ani pe o insulă pustie. Povestea ei adevărată avea să inspire unul dintre cele mai îndrăgite romane pentru tineri din lume. Dacă ați citit vreodată Insula delfinilor albaștri, probabil vă am
• Social28.07.26 - 16:20
Acum 3.000 de ani, oamenii din Persia antică (actualul Iran) au construit un sistem atît de ingenios, încît unele dintre lucrările realizate atunci funcționează și astăzi. Se numea qanat și transporta apa pe distanțe de zeci
• Social27.07.26 - 16:29
UNESCO a înscris Muntele Olimp din Grecia pe Lista Patrimoniului Mondial, recunoscînd cel mai înalt munte al ţării pentru valoarea sa naturală şi culturală excepţională, scrie publicația elenă Kathimerini. Decizia a fost ad
• Social27.07.26 - 16:28
Pe 26 ianuarie 1966, trei frați s-au urcat într-un autobuz spre o plajă aglomerată, unde sute de familii se bucurau de o zi obișnuită de vară. Aproape 60 de ani mai tîrziu, nimeni nu a reușit să explice cum cei trei copii au disp
• Social23.07.26 - 21:58
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